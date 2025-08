AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Koalition/Sommerpause:

"Es ist zu früh, um seriöse Noten für Schwarz-Rot zu vergeben. Wenn sich der Regierungschef allerdings selbst schon mal ein Zeugnis mit summa cum laude ausstellt, dann muss zumindest ein Abgleich mit der Realität erlaubt sein. Und die sieht so aus: Die Wirtschaft schrumpft noch immer. Der Vorsatz von CDU, CSU und SPD, sich nicht in ampelhaftem Dauerzank zu verlieren, ist ohne Not an einer Richterinnen-Nichtwahl zerbröselt. In der Migrationspolitik hat die Regierung zwar schnell Tatsachen geschaffen, von denen allerdings keiner weiß, ob sie dauerhaft einer juristischen Prüfung standhalten."/DP/jha