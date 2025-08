DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

MAHLE - Der Chef des Automobilzulieferers Mahle, Arnd Franz, warnt vor starkem Jobabbau, falls die EU am geplanten Verbrennerverbot festhält. "Die Elektromobilität hat, grob gesagt, bei gleicher Stückzahl an Pkw nur ein Fünftel des Arbeitsplatzbedarfs im Vergleich zum Verbrenner. Das heißt, vier Fünftel unserer Beschäftigten müssten in ganz andere Produktfelder oder Industrien gehen. Das ist nicht realistisch", sagte er Welt und Business Insider. Bei Mahle hingen zwei Drittel der 30.000 Arbeitsplätze in Europa am Verbrenner. (Welt)

VIASAT - Der aktivistische Investor Carronade Capital Management fordert die Aufspaltung des Satelliten-Breitbandanbieters Viasat, der mit Elon Musks Starlink konkurriert. In einem offenen Brief an die Aktionäre habe er Viasat öffentlich dazu aufgefordert, seinen Rüstungsbereich auszugliedern, berichtet die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen. Dies könne beiden Geschäftsbereichen einen Mehrwert von bis zu 11 Milliarden US-Dollar bringen. Viasat ist vor allem für seine weltraumgestützten Breitbanddienste bekannt, die mehreren Fluggesellschaften WLAN an Bord und Privatkunden einen schnellen Satelliten-Internetzugang bieten. (Financial Times)

