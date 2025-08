Das Rohstoff-Comeback des Jahres? Jetzt wird die Spitze der Pyramide gebaut!

Anzeige / Werbung Der Bau einer Pyramide verlangt Geduld, Präzision und Durchhaltevermögen - genau wie der Aufstieg von Almonty Industries zum wichtigsten Wolframproduzenten außerhalb Chinas. Nach einem spektakulären NASDAQ-Debüt geriet die Aktie jüngst unter Druck. Doch jetzt deutet alles auf ein Comeback hin - mit globaler strategischer Bedeutung. Im Einkauf liegt bekanntlich der Gewinn und wer in den vergangenen Monaten nur Zuschauer bei der rasanten Kursentwicklung des einzigartigen Wolframproduzenten war, erlebt nun eine zweite Einstiegschance. Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken! Es wird anspruchsvoller Wenn man den Bau einer Pyramide betrachtet, wird schnell klar: Je höher der Fortschritt, desto anspruchsvoller wird die Arbeit. Am Anfang braucht es Struktur und Fundament, doch die wirklich herausfordernden Aufgaben warten in den letzten Phasen - dort, wo Präzision, Timing und Ressourcen in perfekter Harmonie wirken müssen. Almonty Industries befindet sich genau an diesem Punkt: Die Fertigstellung der weltweit bedeutendsten Wolframmine außerhalb Chinas - Sangdong in Südkorea - steht kurz bevor. Was viele Investoren nur am Rande wahrnehmen: Das strategische Metall Wolfram ist nicht nur selten, sondern auch hochkomplex in der Verarbeitung. Seine Bedeutung für die Verteidigungs-, Luftfahrt- und Hightech-Industrie ist enorm. Kein Wunder also, dass die NATO Wolfram zu den 12 kritischsten Rohstoffen zählt. China kontrolliert aktuell rund 70% der weltweiten Förderung und über 80% inklusive Verarbeitung - doch das ändert sich. Denn Almonty baut mit Sangdong nicht nur eine Mine, sondern eine geopolitische Alternative. Eine kontrollierte Verarbeitungskette, bestehende Cashflow-Minen und erste Lieferverträge mit US-Rüstungspartnern machen das Unternehmen zum strategischen Rohstoff-Champion im Westen. Zwischen Hype und Hysterie: Der IPO-Effekt Der NASDAQ-Börsengang am 14. Juli 2025 war ein Meilenstein: Die Kapitalerhöhung zu 4,50 USD war überzeichnet, 90 Mio. USD flossen dem Unternehmen zu - ein Betrag, der noch ein Jahr zuvor dem kompletten Börsenwert entsprach - eine Meisterleistung. Doch kurz darauf folgte ein abrupter Kursrutsch: Am 29. Juli, rund zwei Wochen nach dem IPO, markierte die Aktie ihr Tief bei 3,16 USD. Der Grund? Die typische IPO-Volatilität. Leerverkäufer, Gewinnmitnahmen, algorithmischer Hochfrequenzhandel - der Mix ließ den Kurs einbrechen, obwohl die fundamentalen Aussichten intakt blieben. Man stelle sich vor, am Ende einer Pyramidenkonstruktion gerät ein tonnenschwerer Stein ins Rutschen - Panik macht sich breit. Doch der Bau geht weiter, das Ziel bleibt bestehen. Almonty wird die Spitze der Pyramide erreichen. Mit der Wolframmine in Panasqueira stellt das Management seine Kompetenz unter Beweis, wie diese Dokumentation es eindrucksvoll belegt. Turnaround eingeleitet - Analysten bleiben bullish Bereits am 30. Juli zeigte sich eine Trendwende im Kursverlauf - begleitet von stabilisierenden Umsätzen. Analysten bestätigen nun die solide Grundlage des Unternehmens:

° B.Riley bestätigt das Kursziel von 6,00 USD

° Alliance Global Partners sieht sogar 6,75 USD

Die Bewertung am Tief war für viele Investoren eine Einladung zum Einstieg - zu deutlich ist die Diskrepanz zwischen Potenzial und Panikbewertung. Fassen wir zusammen Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1) ist kein schneller Zock, sondern ein geopolitisch bedeutender Rohstofflieferant in einem hochsensiblen Markt. Wer die Pyramide zu Ende denkt, erkennt: Wolfram wird gebraucht - verlässlich, westlich, skalierbar. Mit der fast fertigen Sangdong-Mine, wachsendem geopolitischem Interesse und frischem Kapital aus dem US-Markt ist die Bühne bereitet für die nächste Kursstufe. Wer langfristig denkt, erkennt: Die Spitze der Pyramide ist nah. Almonty Industries Inc., Chart 12 Monate in CAD, Stand: 31.07.2025, Quelle: LSEG Interessenskonflikt Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen. Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar. Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers. Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes. Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen. Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen. Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens. Impressum Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift: Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730 Kontakt per E-mail: office[at]apaton-finance.de

Geschäftsführer: Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover

Verantwortlich für den Inhalt: (verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV) Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730 Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de . Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

Rechtshinweis: © Copyright Apaton Finance GmbH Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung. Enthaltene Werte: CA0203987072

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )