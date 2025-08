2025 Neurodiversitätswoche bei SFI Health "Jeder Geist zählt, jede Handlung hilft" liefert nützliche Erkenntnisse zur Förderung einer Gemeinschaft, die "anders denkt"

SFI Health ist stolz darauf, umfassende globale Initiativen zur Förderung und Unterstützung der Neurodiversität bei seinen Mitarbeitern vorzustellen. Als globales Unternehmen, das in mehreren Zeitzonen und Kulturen tätig ist, hat SFI Health erkannt, dass die Akzeptanz unterschiedlicher Denkweisen unerlässlich ist, um Innovationen voranzutreiben, das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern und Kunden weltweit einen Mehrwert zu bieten.

Die 2025er Ausgabe dieser Initiativen mit dem Titel "Jeder Geist zählt, jede Handlung hilft" zielt insbesondere darauf ab, ein integrativeres, innovativeres und unterstützenderes Arbeitsumfeld für alle Teammitglieder zu schaffen und die einzigartigen Stärken und Perspektiven anzuerkennen, die neurodiverse und neurotypische Menschen in das Unternehmen einbringen.

Im Rahmen dieses Engagements hat SFI Health EMEA, die regionale Niederlassung von SFI Health, eine Reihe von Programmen und Ressourcen zusammengestellt, zu deren Nutzung und Mitgestaltung alle Teammitglieder aufgefordert sind, um die Eingliederung weiter zu stärken:

Webinar " Eine Feier der Neurodiversität bei SFI Health: Jeder Geist zählt, jede Handlung hilft ". Moderiert von Dr. Tony Lloyd, einem international renommierten Berater und Trainer, der sich auf Neurodiversität spezialisiert hat. Diese Schulung richtet sich an Mitarbeiter und ist auch für kommerzielle Vertriebspartner offen. Sie soll das Verständnis für Neurodiversität vertiefen und dazu beitragen, die Vorteile der Eingliederung für den Aufbau einer stärkeren und besser vernetzten Geschäftsgemeinschaft zu erkennen. Konkret könnte dies eine Neugestaltung der Rekrutierungs-, Einarbeitungs- und Bewertungsprozesse durch einen stärkenorientierten Ansatz bedeuten.

Virtuelle Sensibilisierungsveranstaltung "Neurodiversität verstehen: ADHS, Autismus und sensorische Empfindlichkeiten" Diese Veranstaltung bietet einen Überblick über ADHS und Autismus, ihre Überschneidungen, weniger bekannte metabolische Aspekte von Autismus und ihre Auswirkungen auf sensorische Herausforderungen und Bewältigungsstrategien am Arbeitsplatz. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch eine Person zu Wort kommen, die im Alter von über 20 Jahren mit Autismus diagnostiziert wurde. Sie wird Einblicke geben, um das Verständnis, die Empathie und die Unterstützung für ein inklusiveres Arbeitsumfeld zu fördern.

Mitarbeiter-Workshop : Dieser kollaborative Workshop konzentriert sich auf die Verbesserung der internen Teamarbeit unter Kollegen: Die Mitarbeiter sind eingeladen, ihre Denkweise, ihre Ansätze zur Problemlösung und Kommunikation auszutauschen, um ein besseres gegenseitiges Verständnis und eine effektive Zusammenarbeit zu fördern.

Im Anschluss an diese Veranstaltungen wird eine unternehmensweite Umfrage durchgeführt, um die Lernergebnisse zu bewerten und das Vertrauen der Mitarbeiter in die Anwendung der Prinzipien der Neurodiversität in ihrer täglichen Arbeit zu beurteilen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in zukünftige Initiativen einfließen und dazu beitragen, die Eingliederung von Mitarbeiter mit Neurodiversität als einen Grundpfeiler der Kultur von SFI Health zu verankern.

"Neurodiversität bezieht sich auf die natürlichen Unterschiede im menschlichen Gehirn und Geist", so Dr. Tony Lloyd, Berater, Psychotherapeut, Coach und Neurodiversitätsspezialist. "Diese Unterschiede sind keineswegs eine Einschränkung, sondern haben einen evolutionären Zweck und stellen einzigartige Stärken dar von kreativer Problemlösung und Mustererkennung bis hin zu Hyperfokus und analytischem Denken -, die Innovation und Wettbewerbsvorteile fördern können."

"Untersuchungen zeigen, dass eine vielfältige Belegschaft mit höherer Rentabilität und mehr Wohlbefinden verbunden ist", kommentierte Matthew Brabazon, General Manager bei SFI Health EMEA. Bei SFI Health steht diese Initiative im Einklang mit unseren Grundwerten Vielfalt, Respekt, Empathie und kontinuierliches Lernen. Indem wir "anders denken" begrüßen, wollen wir neue Ideen erschließen, die unseren Kunden besser dienen, und eine Kultur fördern, in der sich alle Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen."

