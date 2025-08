München / Unterföhring (ots) -- WOW Live-Sport kann ab sofort als Zusatz-Kanal direkt in der Prime Video-App gebucht werden- Pünktlich zum Start der neuen Fußball-Saison auf den besten Live-Sport von Sky Sport bei WOW zugreifenMünchen/Unterföhring, 1. August 2025 - Die Buchung der Streaming-Plattform WOW wird jetzt noch einfacher und schneller für Amazon Kunden: Ab sofort kann das WOW Live-Sport Angebot als Zusatz-Kanal direkt über Prime Video gebucht und über den Amazon-Account bezahlt werden. Ohne die App zu wechseln oder zusätzliche Kundendaten anzugeben, eine Prime-Mitgliedschaft ist nicht notwendig.Verfügbar ist der komplette Live-Sport von Sky Sport - mit allen Freitags- und Samstagsspielen der Bundesliga exklusiv live in voller Länge und allen Spielen der 2. Bundesliga plus Formel 1, MotoGP, Premier League, Weltklasse-Tennis, den besten Golfturnieren der Welt, inklusive Ryder Cup 2025 u.v.m.Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer bei Sky Deutschland: "Strategische und innovative Partnerschaften sind essenziell für unseren Streaming-Erfolg - und sorgen dafür, dass wir unseren stark wachsenden Streaming-Service WOW noch mehr Kunden zugänglich machen. Mit der Integration von WOW als Prime Video Zusatz-Kanal machen wir es den Kunden noch einfacher, auf unsere Premium-Inhalte schnell und bequem zuzugreifen.""Mit der Integration von WOW Live-Sport als Zusatz-Kanal erweitern wir unser Angebot an Premium Live-Sport für Amazon-Kunden bei Prime Video. Jetzt auch mit allen von Sky Sport übertragenen Live-Spielen der Fußball-Bundesliga, Formel 1, Golf oder Tennis", ergänzt Dr. Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland. "Dies unterstreicht unser Engagement, das Streaming-Erlebnis für unsere Kund:innen kontinuierlich zu verbessern und zu vereinfachen."Die WOW App ist bereits auf diversen Fire TV-Geräten, Fire TV Sticks und Fire TV-Soundbars verfügbar. Mit der Integration als Prime Video Zusatz-Kanalwird das WOW Erlebnis noch nahtloser und komfortabler für Sport-Fans.Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Weitere Informationen unter https://www.wowtv.de.Über Prime VideoPrime Video ist ein erstklassiges Entertainment-Angebot, das Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Premium-Programmen in einer einzigen App bietet und auf Tausenden von Geräten verfügbar ist. Bei Prime Video finden Kund:innen ihre Lieblingsfilme, -serien, -dokumentationen und Live-Sportarten - einschließlich der von Amazon MGM Studios produzierten Serien und Filme Road House, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fallout, Reacher, The Boys, Als Du Mich Sahst, LOL: Last One Laughing, The 50, Perfekt Verpasst und Maxton Hall - Die Welt zwischen uns; lizenzierte Fan-Favoriten wie Die Discounter und Twisted Metal; exklusive Sport-Unterhaltung wie das Highlightspiel der UEFA Champions League am Dienstag und das berühmteste Tennisturnier der Welt, The Championship. Wimbledon; und Programme von Partnern wie Paramount+, DAZN und Discovery+ über Prime Video Channels- Zusatzbuchungen sowie mehr als 650 kostenlose werbegestützte FAST Channels weltweit. Prime Video ist einer von vielen wertvollen Vorteilen einer Prime-Mitgliedschaft: Prime-Mitglieder genießen das Beste aus Shopping und Unterhaltung. Alle Kunden, können auch ohne Prime-Mitgliedschaft Titel im Prime Video Store ausleihen oder kaufen, darunter Blockbuster wie Barbie, Oppenheimer, Fall Guy und Challengers - Rivalen, und können Inhalte wie 7vsWild und Bosch: Legacy kostenlos mit Werbung auf Freevee sehen. Mit dem exklusiven X-Ray-Zugang können Kunden auch hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien blicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/primevideo.Bildmaterial hier (https://app.mediasilo.com/review/688b66487aa44878dabf4e10).Pressekontakt:Verena MarziwExternal Communicationsverena.marziw@sky.dehttps://www.skygroup.sky/newsroomMichael OstermeierHead of Communications DACHostermei@amazon.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6088340