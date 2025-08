Führungskräfte wissen zu wenig über Eignungen und Erfahrungen im Team, wie eine Umfrage zeigt. Dabei spielt die kompetenzbasierte Organisation eine große Rolle im Kampf gegen den Fachkräftemangel. So gehen Telekom und Otto vor. Den meisten Unternehmen dürfte bewusst sein, was neue Fachkräfte an Kompetenzen mitbringen. Immerhin setzen sie Stellenanzeigen für sie auf und fordern konkrete Fähigkeiten ein. Was jedoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ...

