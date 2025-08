Aguia Quartalsbericht: Projekt-Fortschritte in Kolumbien und Brasilien

Anzeige / Werbung

Aguia Resources meldet in aktuellen Quartalsbericht Fortschritte bei der Goldgewinnung in Kolumbien und arbeitet gleichzeitig an der Finanzierung sowie am Ausbau seines Phosphat-Projekts in Brasilien. Das Management hebt die erreichten Produktionszahlen und einen Umsatz von 316.607 Australischen Dollar aus der Goldproduktion hervor und stellt für beide Projekte weiteres Wachstum und Prozessoptimierung in Aussicht.

Projektentwicklung in Kolumbien vorangetrieben

Das Management von Aguia Resources berichtet, im vergangenen Quartal entscheidende Fortschritte bei seinen Projekten in Kolumbien und Brasilien erzielt zu haben. Im Mittelpunkt stand dabei das Santa Barbara Gold-Projekt, bei dem das Unternehmen nach eigenen Angaben die untertägige Entwicklung weiter vorangetrieben hat. Insgesamt seien 150,9 Meter Streckenvortrieb erreicht und 495 Tonnen mineralisiertes Material gewonnen sowie verarbeitet worden. Die daraus resultierende Goldproduktion habe laut Unternehmen 1,82 Kilogramm (58 Unzen) betragen und zu einem Umsatz von 316.607 Australischen Dollar geführt. Zudem sei die Installation einer 5,5 Kilometer langen Wasserleitung für die Versorgung der Mine abgeschlossen worden.



Im Berichtszeitraum seien nach Unternehmensangaben sechs Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 550,5 Metern abgeteuft worden. Besonders hervorgehoben werden Bohrergebnisse mit Gehalten von bis zu 25,43 Gramm Gold und 78,3 Gramm Silber pro Tonne über 0,6 Meter sowie weitere Abschnitte mit bis zu 44,2 Gramm Gold je Tonne auf kurzen Teilstrecken.

Schritt für Schritt durch die Projektanlaufphase

Das Management räumt ein, dass die geförderte Tonnage zunächst hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Als Ursache werden die Einstellung und Einarbeitung lokaler Arbeitskräfte ohne spezifische Erfahrung im Untertagebau genannt, was zu einer erhöhten Verwässerung des Materials geführt habe. Zur Verbesserung dieser Situation habe Aguia nach eigenen Angaben Umstrukturierungen im Management und bei den Mitarbeitenden eingeleitet. Mit der Berufung von Paolo Herrera als Country Manager in Kolumbien solle das Fachwissen im Team gestärkt werden. Der anvisierte Durchsatz von 50 Tonnen pro Tag werde sich daher um einige Monate verzögern.

Ausblick auf weitere Entwicklung in Kolumbien

Das Unternehmen kündigt an, die Gangsysteme Santa Barbara und Mariana durch zusätzliche Abbaustrecken weiter zu erschließen. Die bisher durchgeführten Bohrungen belegten laut Unternehmensangabe, dass der goldführende Gang bis zu 40 Meter unterhalb der aktuellen Ebene offenbleibe. Der Fokus liege künftig darauf, die Verwässerung zu verringern und die Abbauqualität zu steigern.



Parallel dazu werden laut Management umfangreiche Proben und Analysen für eine spätere Ressourcenschätzung durchgeführt. Die Testarbeiten an der Universidad Nacional in Medellín sollen dazu dienen, einen optimalen Aufbereitungspfad für das goldhaltige Material zu entwickeln. Dies könnte nach Angaben des Unternehmens mittelfristig zu niedrigeren Produktionskosten führen.