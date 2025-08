FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich nach den deutlichen Verlusten am Donnerstagabend am Freitag erst einmal stabilisiert. Im frühen Handel kostete die älteste und bekannteste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp rund 115.500 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Am Donnerstag war der Bitcoin ab dem späten Nachmittag unter Druck geraten und in den Stunden bis Mitternacht um rund 3.000 Dollar abgesackt und dabei auch zeitweise unter die Marke von 115.000 Dollar gefallen.

Mitte Juli war der Wert des Bitcoin bis auf das Rekordhoch von 123.236 US-Dollar geklettert. Das Niveau konnte die Kryptowährung allerdings in den Wochen danach nicht halten.

Nach Einschätzung von Experten schwanken viele Investoren zwischen der Hoffnung auf neue Kursrekorde und dem Gedanken, Gewinne zu versilbern./zb/mis