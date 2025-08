HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat H&M mit "Sell" und einem Kursziel von 112 schwedischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Die Modekette ergänze ihr Angebot zunehmend durch hochwertigere Produkte im mittleren Marktsegment, schrieb Anne Critchlow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch dominiere weiterhin die Marke H&M, die im hart umkämpften Segment preisgünstiger Mode präsent sei. Dieser Bereich scheine zwischen extremen Billiganbietern wie Shein und Akteuren aus dem mittleren Marktsegment wie Zara (Inditex) förmlich "eingeklemmt" zu sein. Sie schätzt, dass der weltweite Marktanteil von H&M sich in den vergangenen zehn Jahren leicht verringert hat./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

