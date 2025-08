DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Industrie im Juli gesunken

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (Juni: 50,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Trump verhängt hohe Strafzölle - Kanada und Schweiz betroffen

US-Präsident Donald Trump hat höhere Zölle für eine Vielzahl von Ländern verhängt. Er hielt auch an der Frist für die Einführung höherer Zölle gegenüber Kanada fest, die er in einem Brief an den US-Nachbarn gesetzt hatte, während er anderen Handelspartnern, die Briefe erhalten hatten, einen Aufschub von einer Woche gewährte. Kanada hat sich nicht auf ein Abkommen geeinigt und wird nun ab heute mit Zöllen in Höhe von 35 Prozent belegt, wobei eine Ausnahmeregelung für Waren gilt, die mit dem Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada in Einklang stehen. Die Schweiz wird mit 39 Prozent belegt sowie Taiwan mit 20 Prozent.

Japan/Kfz-Absatz Juli -4,2% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Juli +2,32% gg Vorjahr (Juni: +2,37%)

Indonesien Exporte Juni 23,44 Mrd USD

Indonesien Importe Juni 19,33 Mrd USD

