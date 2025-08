München (ots) -- Auf Österreichs Autobahnen Geld sparen mit Kurzzeit-Vignetten- ADAC Mautportal: Aktuell wird alle drei Sekunden ein digitales Mautprodukt gebuchtFür Autofahrer und Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die bis Ende des Jahres regelmäßig nach oder durch Österreich reisen möchten, lohnt sich ab sofort der Kauf einer Jahresvignette nicht mehr. Kurzzeit-Vignetten, z.B. zwei 2-Monatsvignetten, stellen nun günstigere Alternativen dar gegenüber der bis 31. Januar 2026 gültigen Jahresvignette 2025. Ab 1. Dezember 2025 ist dann die neue Jahresvignette 2026 bereits gültig.Straßengebühren werden immer häufiger auf digitalem Weg entrichtet. Seit der Einführung des ADAC Mautportals im Oktober 2023 wurden über sechs Millionen Tickets und Vignetten online gekauft. Und der Trend hält an: Immer öfter werden Mautprodukte für Österreich und Slowenien per Handy oder PC im ADAC Mautportal gebucht.Der Preis für die Pkw-Jahresvignette Österreich beträgt 103,80 Euro, für zwei Monate 31,10 Euro, für zehn Tage 12,40 Euro und die 1-Tages-Vignette kostet 9,30 Euro. Vielfahrer können ab August die Zeit bis Ende November mit zwei Zwei-Monats-Vignetten überbrücken und ab Dezember mit der Jahresvignette 2026 fahren. Geldersparnis gegenüber der Jahresvignette: 41,60 Euro.Streckenmauttickets gibt es ebenfalls digital vorab für Brenner-, Tauern- Pyhrnautobahn und Karawankentunnel (Richtung Süden) sowie den Felbertauerntunnel. Nutzer der digitalen Streckenmaut können die Mautstelle ohne Anhalten passieren. Sie ist auf allen geöffneten Mautspuren gültig, grün gekennzeichnet sind die Schnelldurchfahrtspuren.Spartipp für Vielfahrer: Das Streckenmautticket FLEX (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/oesterreich/streckenmaut-flex-oesterreich/) gilt auf allen Abschnitten und rechnet die einzelnen Passagen jeweils nach Durchfahrt zum günstigsten Preis ab.Alle Informationen zu mautfreien Streckenabschnitten, zur digitalen Streckenmaut und zur digitalen Vignette gibt es hier (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/magazin/reise-freizeit/vignetten-kaufen/).ProduktangebotIm ADAC Mautportal (https://adac.de/mautportal) sind Vignetten und Mauttickets für Österreich und Slowenien sowohl am PC als auch mobil per Smartphone erhältlich. In allen ADAC Geschäftsstellen und im ADAC Online-Shop gibt es Mautprodukte als digitale Version oder Klebevignette.Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationThomas BiersackT 089 76 76 29 77thomas.biersack@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/6088396