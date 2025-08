Durchblick: Märkte trotzen Unsicherheiten im Juli

"We have reached a deal on tariffs and trade with the US.

Today's deal creates certainty in uncertain times." Ursula von der Leyen.

Es ist zwar keine Liebesheirat, aber der neue Handelsdeal zwischen der EU und den USA verhindert Schlimmeres.

Märkte trotzen Unsicherheiten

Trotz der Unsicherheiten rund um die Zollverhandlungen zeigten sich die Märkte im Juli 2025 bemerkenswert robust - insbesondere in den USA. Oder haben sie mögliche Risiken schlicht ausgeblendet?

Neue Allzeithochs in den USA

Ende Juli markierten zwei große US-Leitindizes erneut Rekordstände:

Dow Jones Industrial Average : Monatsende bei 44.131 Punkten - zwar unter dem Allzeithoch von Dezember 2024, aber mit einem leichten Plus von +0,1 % .

: Monatsende bei 44.131 Punkten - zwar unter dem Allzeithoch von Dezember 2024, aber mit einem leichten Plus von . S&P 500® (Price Return) : +2,0 % auf ein neues Rekordhoch bei 6.339 Punkten .

: auf ein neues Rekordhoch bei . Nasdaq-100®: ebenfalls ein neues Hoch mit einem Monatszuwachs von +2,4 %.

Technologieaktien erneut gefragt

Besonders gefragt waren erneut Tech-Werte:

Nvidia : +12 % im Juli - neues Rekordhoch.

: +12 % im Juli - neues Rekordhoch. Microsoft: ebenfalls solide mit einem Plus von rund +7 %.

Europa im Plus - aber unter den Höchstständen

Auch europäische Märkte entwickelten sich positiv, blieben jedoch unter ihren bisherigen Höchstständen:

DAX® (Performance) : leichtes Plus von +0,7 % , Monatsende knapp über 24.000 Punkten .

: leichtes Plus von , Monatsende knapp über . EURO STOXX 50® (Price) : +0,3 % , Schlussstand bei 5.320 Punkten .

: , Schlussstand bei . STOXX® Europe 600 (Price): +0,9 %.

Der MDAX® (Total Return) legte sogar um +1,7 % zu - sein letztes Allzeithoch datiert vom 2. September 2021.

Einzelwerte im Fokus - Nervosität spürbar

Die Kursreaktionen einzelner Aktien zeigten, wie nervös der Markt auf Unternehmensnachrichten reagiert:

adidas : Monatsverlust von -15,1 % .

: Monatsverlust von . Novo Nordisk A/S: Nach enttäuschenden Nachrichten -28,5 % (in dänischen Kronen).

Gold glänzt weiter

Gold blieb im Juli auf Monatsbasis nahezu unverändert, behauptete sich aber weiterhin auf sehr hohem Niveau - ein Zeichen für anhaltende Unsicherheit.

