DJ PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Beteiligung Digisell geht nächste Schritte in Richtung Listing

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Fast Finance 24 Holding AG: Beteiligung Digisell geht nächste Schritte in Richtung Listing

Berlin (pta000/01.08.2025/09:26 UTC+2)

Berlin, 1. August 2025 - Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) gibt bekannt, dass ihre Beteiligung, die Digisell Services GmbH, ein Listing-Agreement für ein Börsenlisting an der Nasdaq OTC in den USA eingegangen ist.

Digisell entwickelt sich zu einem innovativen, KI-gestützten SaaS-Anbieter, der kleinen und mittelgroßen Online-Händlern leistungsstarke Werkzeuge und fundiertes Know-how bereitstellt - für einen erfolgreichen Wettbewerb mit großen Marktteilnehmern, ohne den Einsatz komplexer Technologien oder kostspieliger Beratung. Die proprietäre KI-Engine von Digisell analysiert Daten von mehr als 10.000 Online-Shops weltweit, identifiziert Optimierungspotenziale und erstellt maßgeschneiderte, direkt umsetzbare Maßnahmenpläne inklusive Tool-Empfehlungen. Online-Händler profitieren von einem virtuellen Expertenteam, das skalierbar und individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Mit rund 30 Millionen aktiven Online-Shops weltweit, davon 12 Millionen in der relevanten Zielgruppe (Jahresumsatz zwischen 250.000 und 10 Millionen USD), adressiert Digisell einen riesigen Markt, in dem viele Händler trotz Wachstums überfordert sind. Digisell schließt die Lücke zwischen technischem Anspruch und praktischer Umsetzbarkeit, indem es eine automatisierte und skalierbare Lösung bietet, die bereits jetzt ein Marktpotenzial von 400 Milliarden USD erschließt.

Die Technologie von Digisell steigert den Umsatz von Online-Händlern typischerweise um 10 bis 20 % und senkt gleichzeitig die operativen Kosten um bis zu 30 %. Dieser klare Return on Investment (ROI) sorgt für hohe Akzeptanz und langfristige Kundenbindung - die Grundlage für eine starke Monetarisierung.

Digisell hat Zugang zu mehr als 10.000 Online-Shops in 170 Ländern. Das Unternehmen ist in über 100 Dienste integriert, darunter Shopify, Amazon, UPS, VISA und Mastercard. Die Technologie basiert auf über zehn Jahren Erfahrung im Bereich Machine-Learning und wird derzeit mit generativer KI weiterentwickelt.

Die Monetarisierung erfolgt über ein Freemium-Modell, vertikale KI-Module sowie Revenue-Sharing mit Partnerlösungen. Das Geschäftsmodell verfolgt ein "Asset-light"-Modell und ist dabei kapitalarm, margenstark und global skalierbar.

Das Gründerteam von Digisell besteht aus erfahrenen Experten aus E-Commerce und Technologie, darunter ehemalige Mitarbeiter von Amazon, Zalando und führenden Beratungsunternehmen. Die Vision von Digisell ist datenbasiert, technologisch tief verankert und auf die praktischen Bedürfnisse von Online-Händlern ausgerichtet.

Der globale E-Commerce-Markt wächst rasant: von 6,86 Billionen USD im Jahr 2025 auf prognostizierte 9,59 Billionen USD bis 2030. Gleichzeitig steigt der Bedarf an intelligenten, integrierten Lösungen für eine zunehmend fragmentierte und überforderte Händlerlandschaft. Digisell ist bestens positioniert, um diesen Bedarf zu adressieren und eine führende Rolle im digitalen Handel einzunehmen.

"Wir sind stolz, den nächsten wichtigen Schritt in unserer Wachstumsstrategie zu gehen und freuen uns darauf, Digisell als börsennotiertes Unternehmen demnächst an der Nasdaq OTC zu platzieren, unter Einbringung unserer Erfahrung und Kompetenz beim Listing der Fast Finance Pay Corp.", sagte Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG. "Digisell hat nicht nur enormes Marktpotenzial, sondern bietet auch einen klaren Mehrwert für Händler. Das stimmt uns zuversichtlich, dass der Going-Public-Prozess ein voller Erfolg wird."

Digisell steht an der Schwelle zur globalen Skalierung - mit enormem Wachstumspotenzial.

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG Uhlandstraße 165 10719 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Sören Jensen Tel.: +49 30 7262 1234-4 E-Mail: investors@ff24.com Website: www.fastfinance24.com ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754033160709 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2025 03:26 ET (07:26 GMT)