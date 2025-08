Föhren (ots) -Wir sind die Vet-Concept GmbH & Co. KG, Spezialist für hochwertige Hunde- und Katzennahrung aus dem rheinland-pfälzischen Föhren, und planen gemeinsam mit dem Rekordinstitut für Deutschland (RID) ein tierisches Großereignis - im wahrsten Sinne des Wortes.Ziel ist es, mit einer gigantischen Fotocollage aus eingesandten Haustierportraits einen offiziellen Rekord aufzustellen. Alle eingesendeten Bilder zeigen Hunde oder Katzen unserer Kundinnen und Kunden - stilvoll gerahmt in einem eigens dafür entwickelten, witzig gestalteten Vet-Concept-Papprahmen, ergänzt durch kreative Accessoires.Der Höhepunkt des Projekts: eine über 1.000 Quadratmeter große Collage, die an einem unserer Firmengebäude in Föhren angebracht und feierlich "enthüllt" wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein spektakuläres Kunstwerk, sondern auch ein einzigartiges Statement für die Verbundenheit zwischen Mensch und Tier - und für individuelle Tierernährung, die bei Vet-Concept im Mittelpunkt steht.Mit dieser Aktion möchten wir zeigen, dass jedes Tier einzigartig ist - und jede Ernährung es auch sein sollte. Deshalb setzen wir seit über 25 Jahren auf fundierte, persönliche Ernährungsberatung und individuelle Futterlösungen.Das Projekt vereint Tierliebe, Kreativität und Gemeinschaft - und ist ein starkes Bild für ein starkes Anliegen.Wir laden Sie herzlich ein, darüber zu berichten - gern stellen wir Ihnen weiterführendes Material, Bildmaterial und Ansprechpartner zur Verfügung. Auch ein Besuch in Föhren zum Tag der Collagen-Enthüllung ist möglich - inklusive Interviewmöglichkeiten und tierischer Atmosphäre.Pressekontakt:Janis KetternDualer Student MarketingVet-Concept GmbH & Co. KGE-Mail: marketing@vet-concept.deWebsite: www.vet-concept.deOriginal-Content von: Vet-Concept GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180450/6088457