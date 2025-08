Die DKM 2025 findet in diesem Jahr am Dienstag, 28.10., und Mittwoch, 39.10., statt - wie gewohnt in der Messe Dortmund. Unverändert geblieben ist die Möglichkeit, viel Weiterbildungszeit zu sammeln. Welche Kongresse findet statt? Auch im Jahr 2025 können Fachbesucherinnen und Fachbesucher im Rahmen der DKM 2025 bei den Kongressen reichlich Weiterbildungszeit sammeln und so für Ihren individuellen Wissensvorsprung sorgen. Der Nachweis für die Gutschrift ist der Scan des Teilnehmerausweises am Eingang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...