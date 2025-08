Köln (ots) -Levi Penell und Fabi Rashagai zählen zu den spannendsten Stimmen ihrer Generation. Als Content-Creator mit Millionenreichweite auf TikTok und Instagram haben sie sich längst einen festen Platz in der digitalen Welt erarbeitet. Nun wagen sie gemeinsam mit der ARD den Sprung ins Podcast-Game und erzählen all die Geschichten, die nicht in 9:16 passen. "Musste durch - mit Levi & Fabi" ist ab dem 8. August 2025 wöchentlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören und als Video bei YouTube zu sehen.In ihrem Podcast navigieren die beiden Freunde jeden Freitag durchs Labyrinth des Lebens - irgendwo zwischen Zukunftsangst, Content-Druck und Supermarktkasse. Dabei stoßen sie auf skurrile Begegnungen, schräge Alltagsmomente und die großen Fragen ihrer Generation: Wie wird man erwachsen in dieser verrückten Welt? Was passiert, wenn die Kamera ausgeht? Und wo finden wir den Sinn in all dem Wahnsinn? Levi und Fabi liefern nicht nur ehrliche Einblicke hinter der Social-Media-Fassade, sondern auch genau das, was die Gen Z zwischendurch braucht: kurzen Eskapismus und die wöchentliche Dosis Wholesomeness.Levi und Fabi: "Wir machen Podcast, weil uns Short-Form zu kurz geworden ist. Wir müssen über mehr reden, wir haben so viel zu sagen. Da haben wir gedacht: Was gibt es denn Besseres als einen Podcast? Und unser Format ist extrem interaktiv: Man kann uns auf vielen Kanälen erreichen und Input geben. Manche sagen sogar: 'Der interaktivste Podcast Deutschlands.' Es ist quasi eine Kollaboration zwischen unseren Hörer:innen und uns - ein echter Mitmach-Podcast. Let's go!"Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprodukt der neun Jungen Programme der ARD (1LIVE, N\u2011JOY, DASDING, Fritz, MDR SPUTNIK, YOU FM, UNSERDING, Bremen NEXT, BR Puls), realisiert von Fritz und 1LIVE. Die Redaktion liegt bei Isabel Fröhle (WDR) und Anita Schröder (rbb). Umgesetzt wird "Musste durch - mit Levi und Fabi" von der Berliner Produktionsfirma Auf die Ohren."Musste durch - mit Levi & Fabi" gibt's ab dem 8. August 2025 jeden Freitag in der ARD Audiothek, als Video auf YouTube (@musste_durch) und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem sind Levi und Fabi über ihren eigenen TikTok-Kanal @musste_durch für ihre Community erreichbar.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.deTelefon 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6088482