GEA berichtete über die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2025, die weitgehend den Erwartungen entsprachen. Der Umsatz von 1.312 Mio. EUR lag leicht unter den Konsensprognosen, aber das EBITDA vor Restrukturierung von 217 Mio. EUR übertraf den Konsens um etwa 4%, was zu einer bereinigten Marge von 16,5% führte. Der Auftragseingang von 1.309 Mio. EUR verfehlte den Konsens, beinhaltet jedoch nicht einen kürzlich erhaltenen Großauftrag, der im zweiten Halbjahr 2025 verbucht werden soll. Aufgrund dieser soliden Performance hob GEA die EBITDA-Margenprognose für das Gesamtjahr 2025 auf 16,2-16,4% an (von zuvor 15,6-16,0%) und verengte den Korridor für das organische Umsatzwachstum auf 2-4% (von zuvor 1-4%), was auf beschleunigtes Wachstum und weiterhin starke Margen im zweiten Halbjahr hindeutet. Das Unternehmen bekräftigte auch seine Ziele im Rahmen der "Mission 30" und strebt ein organisches Umsatzwachstum von über 5% pro Jahr und eine EBITDA-Marge von 17-19% bis 2030 an. Mit einem Rückkaufprogramm von 400 Mio. EUR und einer progressiven Dividendenpolitik gibt GEA aktiv Kapital an die Aktionäre zurück. Wir haben unseren fairen Wert auf 62,00 EUR (von zuvor 61,00 EUR) angepasst und die Empfehlung "HOLD" beibehalten, da die positiven Entwicklungen bereits weitgehend in der aktuellen Bewertung enthalten sind. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag





