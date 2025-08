Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate ist in Deutschland im Juli mit 2,0% y/y im Stabilitätsbereich geblieben, die für die Geldpolitik relevantere HVPI-Jahresrate sank sogar auf 1,8% y/y, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Niedriger habe die Teuerungsrate zuletzt im Februar 2021 gelegen. Anhaltend niedrige Energiepreise und moderate Nahrungsmittelpreise würden weiterhin den Preisauftrieb dämpfen. Die Kernrate bleibe zwar mit 2,7% y/y erhöht, aber immerhin habe sich bei Dienstleistungen der Abwärtstrend fortgesetzt. ...

