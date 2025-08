Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Hauptinteresse der Akteure gilt heute den US-Daten, denn die europäischen Einkaufsmanagerindizes werden das nach den Vorabschätzungen leicht freundlichere Stimmungsbild bestätigen, so die Analysten der Helaba.Auch die EWU-Teuerung dürfte kaum für Bewegung sorgen, nachdem die großen Länder bereits ihre Daten veröffentlicht hätten. In den USA stehe am frühen Nachmittag der offizielle Arbeitsmarktbericht im Fokus. Die Fed habe beim FOMC-Meeting in dieser Woche konstatiert, dass die Arbeitsmarktsituation solide sei, aber Abwärtsrisiken bestünden. Auch die Indikationen für die Beschäftigungsentwicklung im Monat Juli würden auf einen anhaltenden Beschäftigungsaufbau schließen lassen. So habe sich der ADP-Report nach der Juni-Schwäche erholt und ein Plus von über 100 Tsd. Stellen gezeigt. Zudem liege die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Ein erneutes Stellenplus sollte daher ins Kalkül gezogen werden, wobei die Konsensschätzung optimistisch erscheine, und mithin dürfte die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,2% liegen. ...

