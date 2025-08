Hamburg (ots) -Am 1. August 2025 startet die Bewerbungsphase für den Fotowettbewerb "Mensch - Arbeit - Alter" der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Gesucht werden Fotoarbeiten zur Arbeit in der Altenpflege. Zu gewinnen sind Preisgelder von insgesamt 29.000 Euro.Thema: Arbeiten in der AltenpflegeSeit 2017 macht die BGW mit ihren Fotowettbewerben auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam. Nach Wettbewerben zu Inklusion und pädagogischer Arbeit steht nun zum zweiten Mal die Altenpflege im Fokus. Mit der aktuellen Wettbewerbsausschreibung setzt sich die BGW für gesundes Arbeiten in der Pflege und Wertschätzung der Beschäftigten ein.Immer mehr Menschen benötigen im Alter Unterstützung. Diejenigen, die sich beruflich um sie kümmern, leisten einen unverzichtbaren gesellschaftlichen Beitrag - unter oft herausfordernden Bedingungen. Ihr Arbeitsalltag ist anspruchsvoll, vielseitig und berührend. Fotoschaffende sind eingeladen, in Bildern zu zeigen, was Altenpflege ausmacht. Gesucht werden Fotos, die die Bedeutung guter Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf unterstreichen, die Attraktivität des Berufs sichtbar machen - oder auch auf Missstände hinweisen.Teilnahmeschluss am 1. Februar 2026Fotografinnen und Fotografen ab 18 Jahren können ihre Fotos bis zum 1. Februar 2026 online einreichen - pro Person wahlweise ein Einzelfoto oder eine bis zu fünf Motive umfassende Fotostrecke. Ausgelobt sind Preisgelder von insgesamt 29.000 Euro. Die Preisverleihung erfolgt im Herbst 2026 auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Die Gewinnermotive werden der Öffentlichkeit zudem in einem Katalog, einer bundesweiten Wanderausstellung und auf der Website der BGW vorgestellt.Weitere Informationen zum Wettbewerb und den Teilnahmebedingungen gibt es auf www.bgw-online.de/fotowettbewerb-2026 (https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/bgw-im-ueberblick/aktionen-und-kampagnen/fotowettbewerbe/bgw-fotowettbewerb-mensch-arbeit-alter--119526).Diese Pressemitteilung finden Sie im BGW-Pressezentrum unter www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zu abonnieren.Über unsDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für rund 9,5 Millionen Versicherte in über 663.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Sebastian Grimm / Mareike BergerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77149/6088516