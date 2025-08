HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise nach den Quartalszahlen und im Zuge eines Analystenwechsels von 100 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die verdüsterten Aussichten für das organische Wachstum des Aromenherstellers hätten die Anleger kalt erwischt, schrieb der neu zuständige Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine Anpassungen des risikofreien Zinssatzes und seiner Risikoprämie an jene der Wettbewerber./rob/edh/nas



