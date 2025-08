HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 147 auf 141 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Jorge Gonzalez Sadornil attestierte dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in einer am Freitag vorliegenden Studie ein gemischtes zweites Quartal. Die Jahresziele seien aufgrund guter Planungen für das zweite Halbjahr bestätigt worden. Auch der gute Auftragsbestand könnte die Stimmung in Zukunft bessern./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0006335003





