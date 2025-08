HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt nach Zahlen von 71 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Rüstungskonzerns seien solide gewesen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hätten auch auf der Bereichsebene weder positiv noch negativ überrascht. Angesichts der jüngsten NATO-Resolution und der in Deutschland geplanten Haushaltserhöhungen ist er der Ansicht, dass bei Hensoldt Potenzial für noch mehr Wachstum besteht. Mit Blick auf die Aktie fehlten allerdings Kurstreiber./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



