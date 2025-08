Bad Homburg (ots) -Wissenschaftliche Erkenntnisse [1] zeigen: Eine saubere Zunge hilft beim Kariesschutz und verbessert die Mundgesundheit deutlich.Die Zunge spielt eine weitaus größere Rolle für die Mundgesundheit, als vielen bisher bewusst war. So legt eine Übersichtsarbeit nahe, dass die Reinigung der Zunge (https://www.onedroponly.de/bester-zungenreiniger-fuer-dieses-modell-entscheiden-sich-die-meisten/) einen entscheidenden Beitrag zur Kariesprävention leisten kann - insbesondere bei Kindern.Denn: Rund zwei Drittel aller Mikroorganismen im Mundraum befinden sich nicht etwa auf den Zähnen, sondern auf der Zunge. Diese beherbergt sogenannte bakterielle Biofilme (https://www.onedroponly.de/plaque-bakterien-und-biofilm-so-entstehen-zahnfleischentzuendung-mundgeruch-und-karies/), die nachweislich mit der Entstehung von Karies (https://www.onedroponly.de/karies-5-haeufige-gruende-und-wie-sich-zaehne-schuetzen-lassen/) und anderen oralen Erkrankungen wie Gingivitis (https://www.onedroponly.de/gingivitis-was-ist-das/) oder Parodontitis (https://www.onedroponly.de/parodontose-oder-parodontitis/) in Verbindung stehen. Besonders Streptokokken - die Hauptverursacher von Karies - siedeln sich gerne auf der Zungenoberfläche an und können von dort aus die gesamte Mundflora negativ beeinflussen.Studien zeigen klaren ZusammenhangDie Autoren der Übersichtsarbeit nahmen mehrere randomisierte Studien mit Kindern im Alter von 9 bis 12 Jahren in den Blick - sowohl mit als auch ohne Karies. Dabei wurde deutlich: Kinder, die regelmäßig eine gezielte Zungenreinigung durchführten, wiesen signifikant weniger kariesverursachende Bakterien im Speichel sowie einen verbesserten Mundhygiene-Index auf."Die Zunge ist ein bakterieller Hotspot, der bisher oft übersehen wurde. Die gezielte Entfernung des bakteriellen Belags auf der Zunge (https://www.onedroponly.de/belegte-zunge-bei-welcher-farbe-muss-ich-mir-sorgen-machen/) kann die Anzahl schädlicher Mikroorganismen im gesamten Mundraum deutlich reduzieren", heißt es in der Veröffentlichung.Zungenhygiene als Goldstandard der PräventionDie Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Die Kombination aus regelmäßiger Zungenreinigung, ausgewogener Ernährung und einem gesunden Lebensstil sollte künftig als fester Bestandteil der Kariesprophylaxe - insbesondere bei Kindern - betrachtet werden. Zungenreiniger kombiniert mit täglichen Hygieneroutinen können das Risiko für Karies und andere Mundkrankheiten erheblich senken.Weitere Forschung notwendig - aber Empfehlung eindeutigZwar sind den Forschern zufolge weitere Langzeitstudien notwendig, um die genauen Zusammenhänge noch besser zu verstehen, doch die Richtung ist klar: Wer schon früh auf eine Reinigung der Zunge achtet, legt den Grundstein für eine gesunde Mundflora und schützt seine Zähne langfristig.Vor diesem Hintergrund appellieren die Forscher an Eltern, Zahnärzte und Bildungseinrichtungen, das Thema Zungenreinigung stärker in Aufklärungsarbeit und Präventionsprogramme zu integrieren.Ebenfalls interessant: Für eine besonders schonende Verwendung von Zungenreinigern steht heute bereits ein sogenanntes Zungen- und Interdental-Gel (https://www.onedroponly.de/zungengel-was-ist-das-und-warum-brauche-ich-es/) bereit. Es wirkt nicht nur antibakteriell, sondern kommt auch vollkommen ohne Abrasivstoffe aus.Quellen:[1] Mosaico G, Pinna M, Grassi R, Orrù G, Scribante A, Maiorani C, Casu C, Nardi GM, Butera A. Oral Health and Caries Prevention: How Tongue Hygiene Helps Maintain Balance of Microbiota and Overall Health in Pediatric Patients. Children (Basel). 2024 Jul 3;11(7):816. doi: 10.3390/children11070816. PMID: 39062265; PMCID: PMC11276146.Pressekontakt:Dr. Kaschny PR GmbHinfo@kaschnypr.de06172 - 68 48 1-10Original-Content von: dNA - dental News Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175469/6088602