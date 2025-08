Linz (www.anleihencheck.de) - Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen in der Woche zum 26. Juli um 1.000 auf 218.000, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Konsens sei von einem Anstieg auf 224.000 ausgegangen. In der Vergleichswoche des Vorjahres habe es 248.000 Erstanträge gegeben. Ein separater Bericht von Challenger, Gray & Christmas, Inc. habe gezeigt, dass die Ankündigungen von Stellenstreichungen im Vergleich zum Vorjahr um 140% gestiegen seien. Die meisten Stellenstreichungen in diesem Jahr würden auf den öffentlichen Dienst entfallen, wo das Department of Government Efficiency (DOGE) Kosteneinsparungen durchführe. Zusätzlich würden die Verbraucher bei ihren Ausgabegewohnheiten immer kritischer - sie würden mehr für lebensnotwendige Güter ausgeben, während die Unternehmen testen würden, wie viel sie von den Zollkosten weitergeben könnten. Der Kern-PCE-Preisindex zeige zwar, dass die Verbraucher mit höheren Kosten für zollpflichtige langlebige Güter konfrontiert seien. Die Inflationsrate im Juni sei jedoch in erster Linie auf einen Anstieg der Dienstleistungskosten zurückzuführen, die wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten die Preise weiter in die Höhe treiben würden. Der von der FED bevorzugte Inflationsmaßstab - der Kern-PCE-Deflator - sei auf 0,26% gestiegen (gegenüber zuvor auf 0,21% nach oben korrigiert). Im Jahresvergleich sei der Kern-PCE auf 2,79% gestiegen (gegenüber zuvor auf 2,76% nach oben korrigiert). (01.08.2025/alc/a/a) ...

