Mit einem Kursplus von 250 Prozent hat Figma das spektakulärste Tech-Börsendebüt seit Jahren hingelegt. Der IPO bringt über 1,2?Milliarden US-Dollar ein. Am Freitag geht die Hausse weiter.Der Börsengang von Figma hat an der New Yorker Börse ein historisches Ausrufezeichen gesetzt. Die Aktien des Design-Software-Anbieters sprangen am ersten Handelstag um 250 Prozent über den Ausgabepreis und markierten damit den größten Kursanstieg eines IPOs mit mehr als 500?Millionen US-Dollar Emissionserlös. Der IPO brachte insgesamt 1,22?Milliarden US-Dollar ein, wobei das Unternehmen selbst 411,7?Millionen und verkaufende Aktionäre 807,3?Millionen US-Dollar erhielten. Zum Schlusskurs von 115,50 Dollar …