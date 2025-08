Apple am Scheideweg: Apple vor neuem iPhone-Superzyklus? Das sagen die Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Zwischen KI-Versprechen und regulatorischem Albtraum: Apple-Aktie vor Richtungsentscheidung. Unsere Analyse zeigt, was jetzt zählt - technisch, fundamental und strategisch.

Es gibt Aktien, bei denen sich ein einfaches Gefühl nicht abschütteln lässt: Da braut sich etwas Großes zusammen - nur weiß niemand, ob es ein Orkan des Wachstums oder ein Sturm der Regulierung wird. Genau an diesem Punkt steht Apple jetzt. Und ich lehne mich gleich weit aus dem Fenster: Wer heute in Apple investiert, wählt nicht einfach einen Technologiewert. Er wählt eine Zeitlinie.



Die erste Linie: eine Zukunft, in der das iPhone nicht mehr bloß ein Smartphone ist, sondern das Zentrum eines KI-getriebenen Alltags. Die zweite: eine Gegenwart, in der 50 Millionen Dollar Strafz... ?? DEN VOLLSTÄNDIGEN ARTIKEL LESEN