Nemetschek (NEM) hat die detaillierten Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht, die im Einklang mit der vorläufigen Mitteilung stehen. Die Umsatzdynamik beeindruckte weiterhin, angetrieben durch den zunehmenden Anteil von Abo- und SaaS-Umsätzen (+72,5 % im Jahresvergleich bei konstanten Währungen [k. W.]). Der Gesamtumsatz im Q2 wuchs um 30,5 % im Jahresvergleich bei konstanten Währungen, was auf ein starkes organisches Wachstum von 21,6 % im Jahresvergleich bei konstanten Währungen zurückzuführen ist. Das Build-Segment setzte sein organisches Wachstum fort und profitierte zusätzlich von der Akquisition von GoCanvas, während Design von der wachsenden Nachfrage nach Mehrjahres-Abonnementverträgen profitierte. Das EBITDA stieg im Q2 um 44,0 % im Jahresvergleich auf 88,5 Mio. EUR, wobei die Marge um 3,5 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 30,5 % aufgrund von Betriebsergebnissen zulegte. Nach einem starken ersten Halbjahr hatte das Management seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 zum Zeitpunkt der Vorabmitteilung angehoben, was nun bestätigt wurde. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Jahresvergleich bei konstanten Währungen um 20 % bis 22 % wächst (zuvor 17 % bis 19 %), und die EBITDA-Marge wird weiterhin bei etwa 31 % prognostiziert. Der hohe Anteil an wiederkehrenden Jahresumsätzen sorgt für eine gute Geschäftsstabilität und verbessert die Margenqualität. Die Ausführung ist stark, mit wachsender Präsenz in den USA, aber die Bewertung erscheint fair. Wir bestätigen die HALTEN-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 125,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se





