Das kanadische Rohstoff-Unternehmen NexMetals Mining setzt bei seinen Minen in Botswana auf den Einsatz modernster Technologie. Und diese sorgt für erstaunliche Entdeckungen. Was bedeutet das für die NexMetals-Mining-Aktie? Massenproben in der Selebi-Mine Rohstoff-Explorer NexMetals Mining meldet erste Ergebnisse seiner Massentests mittels Röntgentransmission (XRT)-Erzsortierung in der ehemals produzierenden Kupfer-Nickel-Kobalt-Mine Selebi in Botswana. ...

