NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs SE nach Zahlen von 56 Euro und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse bleibt in einer am Freitag vorliegenden Studie für den Schmierstoffhersteller optimistisch gestimmt. Mit der Neuausrichtung der Prognose sei der Grundstein für kommende, wichtige Kurstreiber gelegt./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A3E5D64