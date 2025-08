München (ots) -Ob Segeltörn auf der Adria, Hausbooturlaub in Mecklenburg oder motorisiert auf der Ostsee: Wer sich mit dem Boot gerne auf dem Wasser bewegt, braucht eine gute Planung. Die ADAC Skipper App macht diese jetzt noch einfacher: mit der neuen Meta-Suchfunktion für Liegeplätze. Sie ermöglicht es, verfügbare Marinas und Häfen auf einen Blick zu vergleichen. Das geht übersichtlich, transparent und bequem per Smartphone oder Tablet.Die ADAC Skipper App bietet ab sofort eine breite Auswahl an Buchungsmöglichkeiten für Liegeplätze, die bislang mühsam über mehrere Plattformen recherchiert werden mussten. Über die integrierte Meta-Suche können Nutzerinnen und Nutzer auf viele etablierte Portale zugreifen, ohne dafür mehrere Apps öffnen oder sich durch verschiedene Anbieter klicken zu müssen.Mit hilfreichen Informationen zu Häfen, Wetter und Routen richtet sich die App nicht nur an erfahrene Skipper, sondern auch an alle, die gerne auf dem Wasser unterwegs sind - sei es mit der Segelyacht, im Motorboot oder auch als Kreuzfahrtpassagier.Seit ihrem Launch im Jahr 2023 erfreut sich die ADAC Skipper App wachsender Beliebtheit. Mit der kostenpflichtigen Pro-Version (19,99 EUR/Jahr für Mitglieder bzw. 24,99 EUR/Jahr für Nicht-Mitglieder) stehen viele erweiterte Funktionen zur Verfügung: darunter eine detaillierte Törnplanung mit Routenvorschlägen, aktuelle Wetterdaten, interaktive Karten mit Seezeichen und Regenradar, sowie ein Offline-Modus für Gebiete mit schlechter Netzabdeckung.Auch ohne Pro-Abo bietet die ADAC Skipper App zahlreiche nützliche Funktionen: Nutzerinnen und Nutzer können ihre individuellen Törns planen, Reviere erkunden, Häfen und Marinas inklusive aktueller Charterangebote entdecken sowie persönliche Bootsprofile hinterlegen. Dank der interaktiven Karte mit Seezeichen und der Möglichkeit, Törns aufzuzeichnen, ist bereits die Basisversion praktischer Helfer für unterwegs - ideal für alle, die erste Erfahrungen auf dem Wasser sammeln oder einfach gut informiert bleiben möchten.Weitere Informationen: https://skipper.adac.de/skipper-appDirekt zur neuen Liegeplatzsuche: https://skipper.adac.de/liegeplatz-buchenPressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6088676