Paris (ots/PRNewswire) -In einem sich rasant entwickelnden Markt für Elektrofahrzeuge verfolgt der vietnamesische Autohersteller eine gezielte Strategie: der oftmals vernachlässigte Bereich des Kundendienstes hat bei VinFast Priorität. Damit soll dauerhaftes Vertrauen bei den europäischen Verbrauchern aufgebaut werden.Der Sektor der Elektrofahrzeuge, einst vor allem durch technologische Durchbrüche und elegante Designs getrieben, steht gegenwärtig vor einer komplexeren Phase. Dieses neue Kapitel legt den Schwerpunkt auf eine leistungsstarke Ladeinfrastruktur, Kundenvertrauen und eine intuitive Benutzererfahrung. In diesem vielschichtigen Terrain positioniert sich VinFast, der am Nasdaq notierte vietnamesische Elektrofahrzeughersteller, strategisch.Der Mensch steht im Mittelpunkt bei europäischer MarktstrategieIn Europa, wo die Verbreitung von E-Fahrzeugen stetig zunimmt, aber immer noch psychologische und infrastrukturelle Hürden zu überwinden sind, verfolgt VinFast einen langfristigen, menschenzentrierten Ansatz. Anstatt nur auf Verkaufszahlen zu setzen oder mit Spezifikationen zu werben, investiert das Unternehmen in etwas, das weitaus schwieriger zu gewinnen ist: tiefes Kundenvertrauen.Der VF 8 verfügt über eine bemerkenswerte Rundum-Garantie über zehn Jahre (oder über 200.000 Kilometer). Zusätzlich dazu hat das Batteriepack eine beeindruckende zehnjährige Garantie, ohne Kilometerbegrenzung bei normaler Nutzung.Der VF 6 ist durch eine klassenführende Sieben-Jahres-Garantie mit einer Reichweite von 160.000 Kilometern geschützt. Die Batterie ist acht Jahre lang und ohne Kilometerbegrenzung abgedeckt. Dieser umfassende Schutz ist sorgfältig konzipiert, um bis zu einem Jahrzehnt wirklich sorgenfreies Fahren zu ermöglichen. Er geht direkt auf eines der Hauptanliegen potenzieller Elektrofahrzeugkäufer ein: die langfristige Zuverlässigkeit und etwaige Austauschkosten der Batterie.Das attraktive Angebot bei Aftersales von VinFast ist zudem ein klarer Beweis für das tiefe Vertrauen des Unternehmens in die Qualität und Haltbarkeit seiner Produkte.VinFast ist sich bewusst, dass Elektrofahrzeuge kein Nischenmarkt mehr sind. Sie machen mittlerweile 16 Prozent der Neuwagenverkäufe in Europa aus - ein deutlicher Anstieg gegenüber weniger als 1 Prozent im Jahr 2019. Selbst nach dem Wegfall der Kaufsubventionen in einigen Märkten, wie beispielsweise in Deutschland Ende 2023, blieben die Verkäufe stabil.Um die Sichtweise europäischer Verbraucher auf Elektrofahrzeuge und wichtige Markttrends besser zu verstehen, befragte McKinsey im Rahmen seiner Mobility Consumer Pulse Survey insgesamt 15.034 Personen in Frankreich, Deutschland, Italien und Norwegen. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass ein zuverlässiger Kundendienst dringend erforderlich ist, da ein erheblicher Teil der Verbraucher Bedenken hinsichtlich der langfristigen Rentabilität und der Kosten eines Elektrofahrzeugs hat.Konkret sind 35 Prozent der Befragten besorgt über die Lebensdauer der Batterie. 21 Prozent äußerten Bedenken hinsichtlich der Außerbetriebnahme der Batterie, während sich 20 Prozent wegen der Gesamtbetriebskosten sorgen.Diese Befürchtungen unterstreichen, dass ein umfassender und vertrauenswürdiger Kundendienst eine grundlegende Voraussetzung für die Stärkung des Verbrauchervertrauens ist - und damit auch für die Förderung einer breiteren Akzeptanz von Elektrofahrzeugen.Weit über Dokumente hinaus: ein wachsendes ServicenetzwerkDer Service geht weit über Garantiedokumente hinaus. Das umfangreiche Aftersales-Angebot von VinFast wird durch ein wachsendes landesweites Netzwerk autorisierter Händler abgedeckt. Diese Händler betreiben eigene Servicezentren mit hochqualifizierten Technikern, die auf VinFast-Fahrzeuge spezialisiert sind, und werden durch eine robuste Lieferkette mit Originalteilen unterstützt.Das Ziel besteht darin, einen nahtlosen, konsistenten und transparenten Service mit minimalen Unterbrechungen bereitzustellen. Es soll sichergestellt sein, dass jeder VinFast-Besitzer von seinem lokalen Händler eine erstklassige Betreuung erhält.Im Mai gab VinFast wichtige Händlerverträge bekannt, darunter eine Partnerschaft mit ASTRADA SIMVA, dem ersten offiziellen Händler in Frankreich, und mit Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG, dem zweiten Händler in Deutschland. Diese Vereinbarungen markieren entscheidende Meilensteine in VinFasts globaler Strategie, das eigene Vertriebsmodell durch ein wachsendes Händlernetz zu beschleunigen und gleichzeitig das starke Engagement des Unternehmens für die Förderung der grünen Wende in ganz Europa zu bekräftigen.ASTRADA SIMVA plant einen VinFast-Showroom in Aix-en-Provence zu eröffnen. Gleichzeitig wird die Schachtschneider Automobile GmbH & Co. KG drei autorisierte VinFast-Händler-Showrooms einrichten und damit auf früheren Erfolgen in Deutschland aufbauen, wie der Kooperationsvereinbarung mit dem Autohaus Hübsch und der Eröffnung von zwei Showrooms.VinFast setzt weiterhin auf den Ausbau seines Händlernetzes in wichtigen europäischen Märkten, darunter Frankreich, Deutschland und die Niederlande, und plant eine weitere Expansion. Diese laufenden Bemühungen laufen parallel zur Erweiterung des Angebots an intelligenten Elektrofahrzeugen und bekräftigen so das langfristige Engagement des Unternehmens für europäische Verbraucher.Um ein nahtloses Erlebnis und mehr Sicherheit zu gewährleisten, hat VinFast Partnerschaften mit spezialisierten Kundendienstanbietern geschlossen. Diese Zusammenarbeit umfasst 22 technische Zentren in ganz Europa, darunter acht in Deutschland, zwölf in Frankreich und zwei in den Niederlanden.Service als Substanz: Ein besonderer AnspruchAll die genannten Schritte stehen für eine Strategie: Service ist der Kern. Während viele andere Autohersteller auf beeindruckende Leistungsdaten setzen, setzt VinFast auf greifbare Präsenz und den Aufbau eines Systems, das die ganz realen, alltäglichen Sorgen von Fahrzeugbesitzern berücksichtigt. Schließlich stellen sich viele, die ein Elektrofahrzeug in Betracht ziehen, ständig die Fragen: Wie lange hält die Batterie wirklich? Wo kann ich sie zuverlässig warten lassen? Was passiert, wenn etwas Unerwartetes passiert?Die Antworten von VinFast sind nicht übertrieben protzig, aber bemerkenswert umfassend: eine Garantie von einem ganzen Jahrzehnt, ein Servicenetzwerk, das Hand in Hand mit dem Verkauf wächst, eine Preisstruktur, die eher einlädt als ausschließt, und ein Markenton, der Verständnis und nicht Dringlichkeit vermittelt.Während die erste Welle der Elektrofahrzeug-Revolution von bahnbrechenden Innovationen und fesselndem Design angetrieben wurde, wird die nächste Welle zweifellos von einer robusten Infrastruktur, dauerhaftem Vertrauen und echter Benutzerfreundlichkeit geprägt sein.Die Strategie von VinFast zeigt sich deutlich in den gut ausgebildeten Technikern, den Franchisepartnern, die lokal eine authentische Verbindung aufbauen können, und einem Geschäftsmodell, das den Kundendienst eindeutig als zentrale Säule und nicht als bloßes Zusatzangebot positioniert. 