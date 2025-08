DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG: Neue Prognose

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Biofrontera AG: Biofrontera AG: Neue Prognose

Leverkusen (pta000/01.08.2025/12:00 UTC+2)

"Die Biofrontera AG prognostiziert im Anschluss an die Neuordnung ihrer Zusammenarbeit mit der Biofrontera Inc. für das Geschäftsjahr 2025 Umsätze in Höhe von 17 bis 20 Mio. Euro. Daran anschließend prognostiziert die Biofrontera AG für 2025 ein EBITDA in Höhe von 1,5 bis 3,5 Mio. Euro."

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754042400718 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)