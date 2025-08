Investments in Verteidigung und Rüstung sind en vogue. Dagegen hat die nachhaltige Geldanlage in der öffentlichen Wahrnehmung und bei den investierten Geldern im ersten Quartal 2025 an Stellenwert verloren. Davon blieb auch Europa, die weltweite Hochburg von ESG-Investments laut der Ratingagentur Morningstar mit Mittelabflüssen in Höhe von mehr als sieben Milliarden US-Dollar nicht verschont. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...