Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Sparanstrengungen rund um Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE) in den USA sind im Sande verlaufen, so die Analysten der Privatbank Berenberg.Stattdessen habe die Trump-Administration mit der Verabschiedung des "One Big Beautiful Bill" das Haushaltsdefizit weiter erhöht und damit den Anstieg der Verschuldung der USA beschleunigt. Die Staatsverschuldung steige jedoch nicht nur in den USA, sondern weltweit. ...

