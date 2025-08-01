DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GREENLAND GL.INV. 14/30 XS1081321595 04.08.2025 HZE/EOT
GREENLAND GL.INV. 18/29 XS1760383577 04.08.2025 HZE/EOT
GREENL.G.I. 19/29 MTN XS2055399054 04.08.2025 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GREENLAND GL.INV. 14/30 XS1081321595 04.08.2025 HZE/EOT
GREENLAND GL.INV. 18/29 XS1760383577 04.08.2025 HZE/EOT
GREENL.G.I. 19/29 MTN XS2055399054 04.08.2025 HZE/EOT
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