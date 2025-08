Anleihen aus Schwellenländern haben sich in der turbulenten ersten Jahreshälfte ziemlich gut gehalten. Es gibt jedoch auch Risiken - von Uday Patnaik* Trotz der extremen Volatilität an den Anleihemärkten in diesem Jahr haben Schwellenländeranleihen bisher positive Erträge erzielt. Ende Juli lagen diese seit Jahresbeginn bei 6,5% für Schwellenländer-Staatsanleihen in Hartwährung und bei 4,7% für Unternehmensanleihen ...

