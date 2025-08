9.291 Elektroautos wurden im Juli in Norwegen neu zugelassen. Sie kamen auf einen Rekord-Marktanteil von 97,2 Prozent. Im Modellranking lag im Juli einmal mehr das Tesla Model Y auf Platz 1. Extrem hohe Elektroauto-Marktanteile sind in Norwegen längst zur Gewohnheit geworden, schließlich lag im Zeitraum Januar bis Juli 2025 der Elektroanteil an den Neuzulassungen bei 94,1 Prozent. Doch in keinem Monat bisher waren sie so hoch wie im Juli: 9.291 Elektroautos ...

