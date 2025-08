Meta hat in letzter Zeit viel Geld in die Hand genommen, um seine Bemühungen rund um Künstliche Intelligenz voranzutreiben. Unter anderem steckte die Facebook-Mutter über 14 Milliarden US-Dollar in die Übernahme eines 49-prozentigen Anteils an Scale AI. Darüber hinaus hat man wohl allerorten KI-Talente abgeworben und dafür Gerüchten zufolge enormen Gehälter angeboten.

