Ein plötzlicher Ausverkauf erschüttert den Krypto-Markt, getrieben von Makroängsten, alten Bitcoin-Wallets und massiven Liquidationen.Der Krypto-Markt startet mit einem massiven Rücksetzer in den August: Am Freitagvormittag fällt die gesamte Marktkapitalisierung um 6,6 Prozent auf 3,8 Billionen US-Dollar. 629 Millionen US-Dollar an gehebelten Positionen wurden binnen 24 Stunden liquidiert - ein Anstieg um 45 Prozent gegenüber dem Vortag. Besonders betroffen: Altcoins wie Solana, XRP und Dogecoin. Bitcoin und Altcoins stürzen ab Bitcoin (BTC) fällt um 2,84 Prozent auf 115.147 US-Dollar. Ethereum (ETH) verliert 5,8 Prozent und notierte aktuell bei 3.633 US-Dollar. Besonders hart trifft es XRP …