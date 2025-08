hier

Der Zigarettenhersteller BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT) hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr trotz rückläufiger Einnahmen stabil gehalten. Während der Umsatz um 2 % auf knapp 12,1 Mrd. GBP sank, blieb der Gewinn unter dem Strich mit 4,5 Mrd. GBP im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil. Der operative Gewinn stieg sogar um rund ein Fünftel auf 5,1 Mrd. GBP. Ebenfalls erfreulich: Das wichtige US-Geschäft ist mit einem Plus von 3,7 % erstmals seit drei Jahren wieder gewachsen. Auch die Umsätze mit rauchfreien Produkten wie dem Velo Plus Nikotinbeutel legten in den USA weiter zu. Die BAT-Aktie (Dividendenrendite 6,2 %) hat zudem seit Jahresbeginn um rund 40 % zugelegt und notiert so hoch wie zuletzt im Mitte 2018.