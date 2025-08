kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 40 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 44 %. In dieser Woche haben wir eine Analyse zur Zollpolitik und eine zu den Folgen in unserem Depot veröffentlicht. Wir haben einen Nachkauf vorgenommen, ein Stop-Loss platziert und zwei Updates zu laufenden Positionen geliefert. Heute ändern wir ein Ranking, erhöhen ein Stop-Loss und heben zwei Ziele an. Betroffen sind unter anderem PAYPAL, PUMA, GSK, CADENCE DESIGN, CATL, TECNICAS REUNIDAS und 2G-Energy. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die US-Indizes haben bis Mitte dieser Woche noch eine Schippe drauf gelegt, aber auch dort gibt es erste Ermüdungserscheinungen. Der DAX hält sich derweil zurück und tendiert seitwärts. Im Monatsvergleich sieht das so aus:Die relative Stärke des DAX aus der ersten Jahreshälfte ist vorbei. Die Wall Street holt seit ein paar Wochen kräftig auf verringert den Abstand immer weiter. Bleibt es bei der Geschwindigkeit holen die US Indizes den DAX bald wieder ein. Aber auch jenseits des Atlantiks ist die Rally nach über 30% Plus seit dem April-Tief schon in einem reifen Stadium und auch dort steht jetzt die saisonal schwierige Zeit an den Börsen bevor.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!