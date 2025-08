Berlin (ots) -Egal ob im Fitnessstudio, auf der Laufstrecke oder auf dem Fußballplatz - wer über längere Zeit Leistung bringen will, braucht nicht nur Ausdauer, sondern auch die richtige Flüssigkeitsversorgung. Genau hier setzen Stephan Berg und Felix von Zabiensky an. Mit dem HYDRO Sports Drink haben sie ein isotonisches Sportgetränk entwickelt, das Sportlern hilft, konstant leistungsfähig zu bleiben - ohne die typischen Zucker-Peaks und Leistungseinbrüche herkömmlicher isotonischer Getränke. Was den HYDRO Sports Drink so besonders macht und warum er das Potenzial hat, den Markt nachhaltig zu verändern, erfahren Sie hier.Wer hart trainiert, muss auch smart trinken - doch ein Blick in die Supermarkt-Regale zeigt schnell das Problem: Die meisten isotonischen Drinks bestehen aus billigem Industriezucker wie Glucose oder Fructose, sind übertrieben süß und enthalten nur geringe Mengen an Elektrolyten. Von funktionalen Inhaltsstoffen, die wirklich zur Leistungsfähigkeit beitragen, fehlt meist jede Spur, und viele Rezepturen haben sich seit Jahrzehnten kaum verändert. Die Folge: ein kurzer Energieschub, gefolgt von einem spürbaren Leistungseinbruch - oft genau dann, wenn es im Training oder Wettkampf darauf ankommt. Das frustriert vor allem ambitionierte Freizeitsportler und Athleten, die bewusst an ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten wollen. "Wer sein Training ernst nimmt, sollte auch bei der Flüssigkeitsversorgung keine Kompromisse machen", betont Stephan Berg, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®. Gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Felix von Zabiensky entwickelte er deshalb den HYDRO Sports Drink - als klare Antwort auf die Schwächen herkömmlicher Sportgetränke."Anstatt leere Kalorien und künstliche Zusatzstoffe zu verwenden, haben wir ein Sportgetränk entwickelt, das Athleten wirklich weiterbringt", sagt Stephan Berg. Die Idee für den HYDRO Sports Drink entstand nicht am Schreibtisch, sondern auf dem Trainingsplatz. Stephan Berg, selbst als Diplom-Ernährungscoach tief im Profifußball verwurzelt, erlebte immer wieder, wie Spieler trotz harter Vorbereitung im entscheidenden Moment an Energie verloren - oft, weil sie zu den falschen Getränken griffen. Also beschloss er, eine Alternative zu entwickeln: ein Sportgetränk, das auf einer klaren, sportwissenschaftlich fundierten Rezeptur basiert und speziell auf die Anforderungen intensiver Belastungen abgestimmt ist. Was ursprünglich für Profisportler entwickelt wurde, steht heute allen Athleten offen - vom ambitionierten Freizeitläufer bis zum Leistungssportler. Mit dem Launch des HYDRO Sports Drink verlässt MATCHDAY NUTRITION® bewusst die reine Fußball-Nische und positioniert sich als moderne Performance-Brand für den gesamten Sportbereich.David gegen Goliath: Wie MATCHDAY NUTRITION® den Markt herausfordert"Wir treten gegen Marken an, die jeder kennt - und die ein Werbebudget haben, von dem wir nur träumen können", sagt Felix von Zabiensky. Doch genau das spornt ihn und Stephan Berg an. Während die Großen vor allem auf Marketing-Glanz setzen, will MATCHDAY NUTRITION® mit Leistung überzeugen. Der HYDRO Sports Drink ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung aus dem Profisport und wurde entwickelt, um Athleten und ambitionierten Freizeitsportlern ein Getränk zu bieten, das Leistung, Regeneration und Geschmack auf höchstem Niveau vereint. Für Berg und von Zabiensky ist klar: Das ist erst der Anfang. Mit MATCHDAY NUTRITION® wollen sie den Weg für eine neue Generation funktionaler Sporternährung ebnen - gemacht für alle, die genau wissen wollen, was sie trinken, und bei ihrer Hydration keine Kompromisse eingehen.Warum HYDRO mehr ist als nur ein Durstlöscher"Wir wollten ein Getränk entwickeln, das nicht nur optisch im Kühlschrank glänzt, sondern vor allem auf dem Platz und im Training", sagt Stephan Berg. Sein Vorteil zeigt sich dort, wo andere Getränke schwächeln: in langen Spielen, harten Intervalltrainings oder an heißen Tagen, wenn der Körper an seine Reserven geht. Statt schneller Zuckerpeaks setzt der HYDRO Sports Drink auf eine Energieabgabe, die über den gesamten Belastungszeitraum konstant bleibt. Das bedeutet: keine unnötigen Leistungsschwankungen, kein "Loch" nach der Halbzeit, keine Konzentrationslücken auf den letzten Metern.Die Hydration-Matrix basiert auf einer durchdachten Kombination aus Kohlenhydraten, Mineralstoffen und Mikronährstoffen - abgestimmt auf die Bedürfnisse aktiver Sportler. Kalium und Magnesium helfen, Krämpfen vorzubeugen und die Muskelfunktion stabil zu halten, auch wenn die Belastung hoch ist. BCAAs liefern während der Anstrengung direkt verwertbare Energie und unterstützen die Muskulatur dabei, sich schneller zu erholen. Das Resultat: weniger muskuläre Ermüdung und eine höhere Trainingsqualität, besonders in intensiven Einheiten. Auch geschmacklich wurde der Drink für den sportlichen Alltag optimiert: mild, nicht zu süß und gut verträglich, selbst bei hoher Trinkmenge. "Unser Anspruch war immer, einen Drink zu schaffen, der nicht nur besser klingt, sondern besser funktioniert und das spürt man bei jeder Trainingseinheit", so Berg.Sie möchten Ihre sportliche Leistung gezielt steigern und dabei auf eine saubere, funktionale Hydration setzen, ohne Kompromisse bei Geschmack oder Qualität? Dann probieren Sie jetzt HYDRO Sports Drink von MATCHDAY NUTRITION® (https://matchday-nutrition.com/) Bestellen Sie noch heute online oder lassen Sie sich persönlich beraten.Pressekontakt:Matchday Nutrition GmbHStephan Berg und Felix von ZabienskyE-Mail: kontakt@matchday-nutrition.comWebseite: https://matchday-nutrition.com/Original-Content von: Matchday Nutrition GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175542/6088883