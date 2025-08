Berlin (ots) -Wer im Training oder Wettkampf an seine Grenzen geht, braucht Hydration, die mithält. Doch viele Sportgetränke liefern vor allem Einfachzucker - kurz wirksam, dann kommt der Einbruch. Der HYDRO Sports Drink von MATCHDAY NUTRITION® ist anders: ein trinkfertiges isotonisches Sportgetränk, das konsequent auf eine sportgerechte, funktionale Rezeptur setzt - ohne überzuckerte Formeln und unnötige Zusatzstoffe. Was den HYDRO Sports Drink so besonders macht - und warum er die Art, wie Sportler trinken, verändern könnte - erfahren Sie hier.Jeder Sportler weiß: Ohne einen stabilen Flüssigkeitshaushalt und die richtige Nährstoffversorgung bricht die Leistung schnell ein. Doch viele herkömmliche Isodrinks bestehen vor allem aus billigem Industriezucker, sind übertrieben süß, enthalten künstliche Zusatzstoffe und liefern oft nur minimale Mengen an Elektrolyten. Die Folge: ein kurzer Energieschub, gefolgt von einem schnellen Einbruch - häufig begleitet von Magenproblemen, nachlassender Konzentration oder sogar Krämpfen. Im Training bedeutet das verlorene Effektivität, im Wettkampf kann es über Sieg oder Niederlage entscheiden. "Wir sehen immer wieder, dass selbst ambitionierte Sportler zu Getränken greifen, die ihnen langfristig mehr schaden als nützen", sagt Stephan Berg, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®."Unser Ziel war von Anfang an klar: Wir wollten die intelligenteste Lösung für Sport-Hydration entwickeln - funktional, ehrlich und für jeden Sportler alltagstauglich", sagt Stephan Berg. Die Idee dazu entstand direkt aus der Praxis: Als Diplom-Ernährungscoach und langjähriger Beobachter des Profifußballs sah er immer wieder, wie Spieler trotz harter Vorbereitung im entscheidenden Moment an Energie verloren - oft wegen ungeeigneter Getränke oder mangelnder Flüssigkeitszufuhr. Gemeinsam mit Felix von Zabiensky baute er MATCHDAY NUTRITION® auf, zunächst als hochwertige Supplement-Linie für Amateure und Fußballprofis. Heute ist daraus eine vielseitige Sportmarke geworden, die Qualität, Transparenz und Wirksamkeit konsequent in den Mittelpunkt stellt. Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern, Ärzten und aktiven Athleten, liefert jedes Produkt messbare Ergebnisse - im Training, im Wettkampf und im Alltag. Mit dem HYDRO Sports Drink öffnet sich MATCHDAY NUTRITION® nun bewusst einer breiteren Zielgruppe und bringt smarte Hydration dorthin, wo sie bisher gefehlt hat.Der Markt für Sportgetränke im WandelDer Markt für trinkfertige Sportgetränke wächst seit Jahren. Allein in Deutschland lag der Umsatz 2023 bei über 400 Millionen Euro. Doch während die Regale voll sind, setzen viele Hersteller noch immer auf altbekannte Rezepte: viel Industriezucker, künstliche Farbstoffe, süßer Geschmack - aber wenig echte Funktion. Die Folge: Millionen Sportler greifen zu Getränken, die kurzfristig Energie geben, aber langfristig wenig zur Leistungsfähigkeit beitragen.Eine interne Umfrage unter mehr als 600 aktiven Fußballspielern zeigt, wie groß der Handlungsbedarf ist: Fast 60 Prozent trinken regelmäßig isotonische Getränke oder Energy-Drinks. Genau hier kommt der HYDRO Sports Drink ins Spiel: Er richtet sich an alle, die ihre Hydration nicht dem Zufall überlassen wollen - vom ambitionierten Freizeitsportler bis zum Leistungssportler - und setzt auf eine Zusammensetzung, die nach sportwissenschaftlichen Kriterien entwickelt wurde.Was den HYDRO Sports Drink konkret anders macht"Unser Ziel war ein Sportgetränk, das nicht nur hydriert, sondern Athleten während der gesamten Belastung optimal versorgt - vom ersten bis zum letzten Moment", sagt Stephan Berg. Herzstück der Rezeptur ist das Kohlenhydrat Isomaltulose (Palatinose), ein funktioneller Low-GI-Zucker, der den Blutzuckerspiegel stabil hält und für eine gleichmäßige Energieversorgung sorgt - ohne die gefürchteten Zuckerpeaks. Das macht den HYDRO Sports Drink ideal für lange Trainingseinheiten, intensive Spielphasen oder Ausdauerwettkämpfe.Unterstützt wird die Energieversorgung durch die essenziellen Aminosäuren BCAAs (Leucin, Isoleucin, Valin). Diese werden direkt im Muskel verstoffwechselt, schützen vor Muskelabbau und liefern in entscheidenden Momenten schnell verfügbare Energie - ob beim Sprint zur Torlinie, im finalen Anstieg beim Radrennen oder in der Verlängerung eines Spiels.Für die Elektrolytversorgung setzt der HYDRO Sports Drink auf eine natürliche Quelle: Kalium und Magnesium aus Kokoswasserpulver, kombiniert mit Natrium. Sie stabilisieren den Flüssigkeitshaushalt, unterstützen die Muskelfunktion und helfen, Krämpfen vorzubeugen - entscheidend, um auch unter hoher Belastung konzentriert zu bleiben.Abgerundet wird die Formel durch Vitamin B6 für den Eiweiß- und Energiestoffwechsel sowie Vitamin E, das die Zellen nach Belastung vor oxidativem Stress schützt. Geschmacklich überzeugt der Drink mit milden, natürlichen Aromen. Das Ergebnis: ein Sportgetränk, das funktioniert, wenn es darauf ankommt - im Training, im Wettkampf und im Alltag.Sie möchten Ihre Leistung steigern, Ihre Regeneration verbessern und endlich ein Sportgetränk, das wirklich zu Ihrem aktiven Lebensstil passt - ohne Zuckercrashs oder künstliche Zusätze? Sie möchten Ihre Leistung steigern, Ihre Regeneration verbessern und endlich ein Sportgetränk, das wirklich zu Ihrem aktiven Lebensstil passt - ohne Zuckercrashs oder künstliche Zusätze? Dann testen Sie jetzt den MATCHDAY NUTRITION® HYDRO Sports Drink und erleben Sie Hydration neu gedacht.