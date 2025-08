Offenbach ist definitiv ein Nachzügler, wenn es um öffentliche Lademöglichkeiten geht: Erst 2023 hat die hessische Stadt dafür ein entsprechendes Verfahren losgetreiben. Daraufhin haben die Betreiber EVO, EZE.Network und Qwello den Zuschlag für den Bau und Betrieb von Ladestationen erhalten - und diese sind nun bereits an 20 Standorten fertig. Insgesamt sollen in Offenbach an bis zu 50 Standorten öffentliche Ladestationen entstehen. Denn gerade an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...