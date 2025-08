© Foto: AdobeStock

Einerseits überraschend, andererseits auch nicht. So oder so ähnlich könnte man die aktuellen Verwerfungen bei Kupfer zusammenfassen. Erst ließ Trump die Kupferpreise explodieren, nun massiv einbrechen.Trump lässt Kupferpreis (COMEX) erst explodieren Die Ankündigung Trumps, zum 1. August Importzölle in Höhe von 50 Prozent zu erheben, ließ den Kupferpreis explodieren. Das war Anfang Juli. Lange Zeit war über die detaillierte Ausgestaltung der Zollregelung nichts bekannt. Der Markt sah nur eine Welle von Problemen auf die kupferverarbeitende Industrie in den USA zukommen, schließlich können die USA ihren Kupferbedarf nur etwa zur Hälfte aus eigener Produktion decken. Die vollen Kupfer-Lager …