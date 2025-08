Dass die Aktie von Steyr Motors heute unter Druck steht, dürfte nicht am Unternehmen selbst liegen, sondern an Mutares: Der Steyr-Mehrheitseigner muss sich mit einer Bilanzprüfung seitens der BaFin auseinandersetzen - das färbt auch auf den Aktienkurs der Österreicher ab, der aktuell am Freitagnachmittag rund 10,5 Prozent auf 52,80 Euro an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...