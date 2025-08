Modulare Plattform für ihre wegweisende Rolle in der Zukunft des Unternehmenshandels ausgezeichnet

BERLIN und NEW YORK, Aug. 01, 2025, die führende Composable-Commerce-Plattform für globale Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen bei den Stevie Awards 2025 für Exzellenz im Technologiebereichmit dem Silver Stevie® Award ausgezeichnet worden ist. Diese Auszeichnung unterstreicht die kontinuierlichen Erfolge von Spryker in der Handelsbranche, wo das Unternehmen die Unternehmenslandschaft von starren Legacy-Plattformen zu agilen Ökosystemen transformiert. Dank der modularen Architektur seiner Plattform ermöglicht Spryker Unternehmen, sich schneller anzupassen, intelligenter zu agieren und den sich ständig ändernden Erwartungen der Käufer einen Schritt voraus zu sein.

Spryker hat sich als zuverlässige Commerce-Engine für globale Innovatoren etabliert und unterstützt die fortschrittliche digitale Transformation in verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen, Fertigung, Automobilindustrie und Vertrieb. Dank des modularen Ansatzes können Unternehmen maßgeschneiderte Commerce-Ökosysteme aufbauen, die genau auf ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

"Von Anfang an hat sich Spryker zum Ziel gesetzt, die Herangehensweise von Unternehmen an den digitalen Handel neu zu definieren, indem wir eine wirklich modulare Plattform eingeführt haben", so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. "Angesichts des zunehmenden Drucks auf Unternehmen, Innovationen schneller voranzutreiben und sich ständig ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden, bestätigt diese Auszeichnung unser Engagement für die Entwicklung flexibler, zukunftssicherer Lösungen. Wir sind stolz darauf, diese Anerkennung für unsere Technologie und die harte Arbeit unseres Teams erhalten zu haben."

Die Stevie Awards sind die weltweit renommiertesten Business-Auszeichnungen und würdigen globale Spitzenleistungen in der Wirtschaft. Die Stevie Awards für Exzellenz im Technologiebereich würdigen die herausragenden Leistungen von Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die die Zukunft der Technologie in allen Branchen prägen.

Dies ist die jüngste einer Reihe von Auszeichnungen, die Spryker und seine Kunden von Branchenanalysten und Preisträgern erhalten haben, darunter Paradigm B2B Enterprise Combine, B2B E-Commerce Association Awardsund RetailTech Breakthrough.

Über Spryker

Spryker ist die weltweit führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit komplexen Anwendungsfällen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Das benutzerfreundliche, kopflose API-First-Modell von Spryker wurde speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu kommen, während es gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung während des gesamten digitalen Transformationsprozesses ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise-Marketplaces, IoT-Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com. Folgen Sie Spryker auf LinkedInund X.

Kontakt: press@spryker.com