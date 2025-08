DJ S&P: Aktivität in US-Industrie zeigt im Juli nachlassende Tendenz

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 49,8 von 52,9 Punkten und damit erstmals in diesem Jahr unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,9 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,5 ermittelt worden.

"Die Sorgen um die Zölle dominieren weiterhin das Wirtschaftsumfeld", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Der Optimismus für das Jahr hat einen Dämpfer erhalten, da die Hersteller sich Sorgen über einen Rückgang der Nachfrage seitens der Kunden machen, insbesondere auf den Exportmärkten, sowie über die inflationären Auswirkungen der Zölle."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

August 01, 2025 09:58 ET (13:58 GMT)

