Diese Idee von US-Präsident Donald Trump hat Pharma-Aktien in dieser Woche zumindest kurzfristig in eine Krise gestürzt. Was droht Eli Lilly, Pfizer und Co jetzt? Impulse aus den USA lasteten auch auf den Pharmawerten. Nach den Vorstellungen des US-Präsidenten sollen Hersteller wie Eli Lilly, Novartis und Pfizer binnen 60 Tagen sicherstellen, dass Geringverdiener stärker von einer Bestpreisgarantie für Medikamente profitieren und neue Arzneien automatisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...